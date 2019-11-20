جميع أهداف ليفربول حتى الجولة 12 من الدوري الانجليزي 2019-2020

يستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس على ملعب سيلهورست بارك ضمن الجولة ال13 من مباريات يوم السبت 23-11-2019، والتي تأتي بعد حوالي 13 يومًا من توقف الحياة في البريميرليج بسبب انشغال المنتخبات الأوروبية بالجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.

كما انشغلت المنتخبات الآسيوية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022، ولعبت المنتخبات الأفريقية أول جولتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا المقرر لها في الكاميرون عام 2021.

ولم يخسر ليفربول أي مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن، وجمع 34 نقطة من تعادل وحيد مع مانشستر يونايتد، وإحدى عشر فوزًا كان آخرهم أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف يوم 10 نوفمبر الجاري على ملعب آنفيلد روود.

وقبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 23 نوفمبر، نذكركم بجميع الأهداف الـ 28 التي سجلها ليفربول في الـ 12 مباراة الماضية، ومن بينها 6 أهداف في 11 مباراة للنجم العربي المصري “محمد صلاح” بعدما هَدف أمام مانشستر سيتي بالرأس.