موقع مغربي: أزارو مُتهم بفضيحة أخلاقية في مصر!

ادعى موقع شوف تي في المغربي تورط مهاجم النادي الأهلي وهداف الدوري المصري عام 2018 “وليد أزارو” في فضيحة أخلاقية، دفعت إدارة الأهلي بقيادة “محمود الخطيب” نحو عرضه للبيع عند فتح الميركاتو الشتوي المقبل.

وشارك وليد أزارو يوم أمس الثلاثاء 19-11-2019 في مباراة ودية على ملعب التتش، انتهت بفوز الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد سجله أزارو بنفسه.

وفي ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء، ظهرت تقارير في الإعلام المغربي تُفيد بخروج أزارو من حسابات الأهلي في الفترة المقبلة لأسباب انضباطية.

وقال موقع شوف TV المغربي “أزمة جديدة بطلها وليد أزارو، يبدو أن الأهلي على موعد مع قرار جريء سيهز الوسط الرياضي وسيكون حديث الجمهور خلال الفترة المقبلة”.

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وأضاف الموقع ذاته “مصادر كشفت يوم الثلاثاء عن نية إدارة الأهلي في بيع وليد أزارو لأسباب أخلاقية وليس لأسباب فنية، اللاعب كان بصحبة إحدى الفتيات وهو في طريقه إلى محل إقامته بحي الزمالك وبالصدفة أثناء نزول الفتاة بمفردها من منزل أزارو تم التحفظ عليها من قبل الشرطة وتم اصطحابها إلى نقطة شرطة الزمالك”.

وادعى موقع شوف TV أن رئيس الأهلي “محمود الخطيب” تدخل بنفسه للإفراج عن الفتاة، واتخذ بعدها قرارًا عاجلاً بالتحضير لبيع اللاعب بشكل نهائي!.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الغردقة الأسبوع المقبل لمواجهة الجونة في مباراة الجولة الخامسة المؤجلة منذ يوم 23 أكتوبر الماضي، كما سيسافر الأهلي إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي في افتتاح منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.