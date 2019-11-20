مورينيو يحصل على ثاني أعلى راتب في الدوري الإنجليزي

يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام هوتسبير، للحصول على ثاني أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان توتنهام قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، تعاقده مع جوزيه مورينيو حتى موسم 2022-2023، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج السبيرز.



ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، فإن مورينيو سيحصل مع توتنهام على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ضعف ما كان يتقاضاه بوكيتينو رفقة السبيرز.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة الأولى التي يوقع خلالها توتنهام مع مدرب صاحب ألقاب كبرى على شاكلة مورينيو (25 لقبًا)، ولذلك فإن النادي اللندني يدفع راتبًا ضخمًا.



وسيكون مورينيو بذلك، صاحب ثاني أعلى راتب في البريميرليج بعد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الذي يتقاضى 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا.



يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة.

المصدر: موقع كورة

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