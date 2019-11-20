رياضة | خبر سار لجماهير النصر السعودي بشأن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير النصر السعودي بشأن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن عزم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تجديد عقده مع الفريق.

وأوضحت التقارير، أن النجم البرازيلي بيتروس أراوخو، اتفق مع إدارة النصر، على تجديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في يونيو القادم، على ان يتم الإعلان عن توقيع العقد خلال الساعات القليلة القادمة.

وستعقد إدارة النصر اجتماعا مع بيتروس أراوخو لاتفاق على البنود الجديدة في العقد، ولتحديد الراتب الجديد للاعب.

Advertisements

يذكر أن بيتروس "30 سنة"، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف ساو باولو البرازيلي.

وشارك بيتروس مع النصر في 39 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

