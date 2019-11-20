رياضة | العبور يفوز علي القومي ويصعد لدور الـ32 بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبور يفوز علي القومي ويصعد لدور الـ32 بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور الذي يشارك بالقسم الثالث مفاجاة كبيرة وتحقيق انجاز لاول مرة في تاريخة، بعدما تغلب علي القومي بهدف نظيف ضمن إطار الأدوار التمهيدية الأخيرة من بطولة كأس مصر و خطف تذكرة التأهل إلى دور الـ32 بكأس مصر لمواجهة فرق الممتاز.

أقيمت المباراة عصر اليوم على ملعب مياة القاهرة ، وتمكن أبناء العبور من تحقيق الفوز خارج الديار بهدف نظيف في شباك القومي أحرزه اللاعب مصطفى نصر في الشوط الثاني من عمر المباراة، ليستكمل العبور مشواره في البطولة والتأهل إلى دور الـ32 .

وكان العبور قد بدأ مشواره في بطولة كأس مصر بسلسلة من الانتصارات، حيث تفوق على بنها وطوخ وبورتو السويس والشرقية للدخان.

ومن جانبه وعد مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حسام عبدالعزيز ، ولجنة الكرة التي تضم المستشار طارق ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد رفعت والاستاذ علاء السيد اعضاء مجلس الإدارة اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة توفير الدعم والمساندة المطلوبة، لمواصلة المفاجأت في مشوار الكأس وتحقيق افضل نتائج ممكنه امام الكبار .

وتضم قائمة العبور كلًا من: محمد غنيم، كريم أحمد، باسم محمد، أحمد حمدي، علي أيمن، أحمد مديح، كريم حسين، إسلام فهمي، محمد حجاج، عبدالعزيز السيد، هشام الدين، مصطفى عبدالفتاح، بدوي سيد، محمود محمد، محمود علي، محمد جمال، حسام الدين، أحمد فهمي. بينما الجهاز الفني يتكون من: ك مدحت قنديل مديرا فنيا، ك علي عبدلله مدربا عاما، ك سيد صلاح مدرب مساعد ، ك سيد المأمور لحراس المرمي، ك محمد شاهين مدير إداري، ك خالد عبدون إداريًا، د.أحمد طلعت طبيب، ك يونس محمد أخصائي تدليل وتأهيل .