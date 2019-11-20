رياضة | قرار عاجل لتأمين لاعبي الهلال من مشجعي أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل لتأمين لاعبي الهلال من مشجعي أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت بعثة فريق الهلال السعودي في طوكيو، بإحضار شركة أمنية محلية لمرافقة الفريق، خلال استعداداته لمواجهة أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

خلال تنقله من الفندق إلى ملاعب التدريب، استعدادًا لمواجهة أوروا ريد دايموندز الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال طلبت الاستعانه بشركة أمنية لتأمين الفريق أثناء تنقله في اليابان.

وأوضحت الصحيفه أن قرار تأمين بعثه الهلال جاء بسبب تواجد الجماهير اليابانية بكثرة في مقر إقامة بعثة الفريق العاصمي، وحرصا على وصول اللاعبين إلى ماعب التدريب في الوقت المحدد لهم.

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وتتواجد الجماهير اليابانية في مقر إقامة بعثة الهلال للحصول على توقيعات نجوم الهلال، وكان أبرزهم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وكان الهلال قد حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.