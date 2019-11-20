رياضة | مصر والمغرب والإمارات والسعودية يتأهلون في منافسات الفلوربول للأولمبياد الخاص في السويد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر والمغرب والإمارات والسعودية يتأهلون في منافسات الفلوربول للأولمبياد الخاص في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخبات مصر والمغرب والامارات والسعودية فى الفلوربول فى الفوز ببطاقتين التأهل للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص التى ستقام بالسويد 2021 ، فى اخر مباريات الكأس الأقليمى الاول للفوربول والتى احتضنتها القاهرة تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،وشهدت مشاركة 11 فريقا من 6 دول هى مصر والامارات والسعودية والكويت والمغرب والاردن .

وتعد رياضة الفلوربول احد الرياضات الشتوية الجديدة التى تدخل لاول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث حصلت مصر والسعودية علي بطاقتي الموحد ومصر والمغرب علي بطاقتي الذكور بينما حصلت الامارات والمغرب علي بطاقتي الإناث .

وكان اليوم الأخير قد شهد المباريات الاخيرة من أجل تحديد الفرق الست التى سوف تشارك فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 ، ففى الذكور فازت مصر فازت على المغرب 3/2 فى مباراة شديدة الاثارة والمتعه والندية والسرعه ، لتحتل مصر المركز الأول وتفوز بأول بطاقات التأهل ، وتحتل المغرب المركز الثانى وترافقها الى السويد ، اما فى الموحد والتى يشارك فيها لاعبون من المعاقين فكريا الى جانب اقرانهم من غير المعاقين نجح المنتخب المصرى فى الفوز بالمركز الأول وبطاقة التأهل للالعاب العالمية ، وفازت المغرب بالبطاقة الثانية ، وفى نفس المجموعه فازت الاردن على الكويت 2/1 بالهدف الذهبى فى تحديد المركزين الرابع الخامس .

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اما بالنسبة الاناث فقدفازت الامارات بالمركز الاول والمغرب بالمركز الثانى في مباراة مثيرة ظلت النتيجة معلقة حتي اخر ثانية حيت انتهت المباراة ٤_ ٣ والسعودية بالمركز الثالث .

الوفود العربية سعيدة بتأهل مصر لأولمبياد طوكيو

وحرصت البعثات العربية المشاركة فى الكأس الاقليمى الأول للفوربول على مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا فى التصفيات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ، ونجحت اللجنه المنظمة فى تدبير صالة بغرفة الاقامة وشاهدوا المباراة ، وعقب انتهاء المباراة بفوز منتخب الفراعنه والحصول على بطاقة التأهل اقاموا أحتفالا مع لاعبى الاولمبياد الخاص المصرى ، وقاموا بتهنئتهم على صعود منتخب الفراعنه وعلى المستوى الفنى الذى ظهر عليه الفراعنه وتحقيق فوزا كبيرا على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفه ، الامر الذى حمس الفرق ال11 المشاركة فى تصفيات الالعاب العالمية من أجل الفوز ببطاقة التأهل ، وجعلوا من فوز الفراعنه فأهل حسن لهم .