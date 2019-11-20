رياضة | صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

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تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خبرًا صادمًا قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام كريستال بالاس السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحل ليفربول صاحب الصدارة للبريميرليج ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وزفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية خبرًا سيئًا لجماهير ليفربول بعدما أكدت عدم قدرة الثنائي محمد صلاح وجوردان هيندرسون على التواجد في مباراة كريستال بالاس المقبلة مما يشكل ضربة قوية للريدز الساعي للابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإنجليزي والتفوق على كل ملاحقيه.

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وأكدت الشبكة الإنجليزية بأن الثنائي لن يتمكن من اللحاق بموقعة كريستال بالاس بسبب الإصابة التي يعاني كلًا منهما حيث باتت فرص مشاركتهما في اللقاء منعدمة تمامًا وبات كلوب مطالب بتجهيز بديل كلًا من صلاح وهندرسون أمام كريستال بالاس.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة ومتفوقًا على أقرب ملاحقيه ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لتجهيز البديل المناسب للثنائي حيث من المتوقع أن يدفع بأوريجي بدلا من محمد صلاح وتشامبرلين بدلا من هنيدرسون أمام كريستال بالاس.