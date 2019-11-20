رياضة | مران الأهلي- رباعي الفريق يخوض تدريبات في الجيم.. ويانكون يقود مران قوي للشناوي ولطفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي- رباعي الفريق يخوض تدريبات في الجيم.. ويانكون يقود مران قوي للشناوي ولطفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء.

وواصل الأهلي للتدريبات الحماعية على ستاد مخنار التتش عقب خوض مباراة ودية أمس أمام الاتصالات والتي فاز فيها بهدف نظيف من ركلة جزاء لمهاجمه المغربي وليد أزارو.

وفي سياق أخر أدى محمد الشناوي وعلي لطفي حارسا مرمى الفريق الأحمر تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للثنائي الشناوي ولطفي، فيما اكتفى شريف إكرامي بجلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم.

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وخاض مروان محسن مهاجم الأهلي تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد خاض 3 مباريات في بطولة الدوري المصري هذا الموسم ونجح في حصد العلامة الكاملة بالفوز على سموحة بهدف نظيف وعلى الإنتاج الحربي برباعية دون رد وعلى أسوان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.