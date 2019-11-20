رياضة | عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- ليفربول 34 نقطة
2- ليستر سيتي 26 نقطة
3- تشيلسي 26 نقطة
4- مانشستر سيتي 25 نقطة
5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
6- أرسنال 17 نقطة
7- مانشستر يونايتد 16 نقطة
8- ولفرهامبتون 16 نقطة
9- بورنموث 16 نقطة
10- بيرنلي 15 نقطة
11- برايتون 15 نقطة
12- مريستال بالاس 15 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة
14- توتنهام 14 نقطة
15- إيفرتون 14 نقطة
16- وست هام يونايتد 13 نقطة
17- أستون فيلا 11 نقطة
18- واتفورد 8 نقاط
19- سوثامبتون 8 نقاط
20- نورويتش سيتي 7 نقاط