رياضة | سر رفض مرتضى منصور انتقال نجم الزمالك إلى أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رفض مرتضى منصور انتقال نجم الزمالك إلى أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عم موقفه من عرض الأهلي السعودي لضم نجم القلعة البيضاء محمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي الزمالك لضم محمود علاء على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك بداية من شهر يناير المقبل، مع أحقية الشراء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية، إنه رفض عرض الأهلي لضم محمود علاء، خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح مرتضى منصور أن قراره برفض انتقال اللاعب جاء بسبب تعاقد إدارة النادي الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان جروس، مشددا على أن تواجد جروس سيعطل أي صفقة بين الناديين.

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وأضاف: "علاقتي جيده بمسؤولي النادي الأهلي، ومبنية على الاحترام المتبادل، لكن جروس كان أسوأ مدرب تعاملت معه طوال تاريخي".

يذكر أن جروس كان قد رحل في الموسم الماضي عن تدريب القلعة البيضاء، بعد قيادته للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر السعودي المصري.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة محمود علاء في الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال لأهلي جدة، بسبب ما يمر به الباعب من أزمات داخل الزمالك وعدم حصوله على بعض المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب عدم تنفيذ وعد مسئولي الزمالك له بتعديل قيمة عقدة بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، وفى ظل مغريات العروض مادياً.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة.

