رياضة | البلدية يفوز على بيلا في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يفوز على بيلا في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بلدية المحلة فوزا هام على فريق بيلا على ملعب كفر الشيخ في اللقاء الذي أقيم بينهم في إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد عبدالله حكا مدافع البلدية في الدقيقة ٢٥ من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة تفوق البلدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته بفضل تألق نص الملعب بقيادة محمود شهاب، وكريم بدير

وتعتبر هذه المباراه هي الأولى التي يقودها رضا عبد العال كمديرا فنيا لبلدية المحلة.

وجاء تشكيل الفريقين كالآتي

تشكيل بيلا

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حراسة المرمى :محمد فوزي

خط الدفاع :احمد العباسي، عمرو نبيل، رضا شحاته، محمد صبحي.

خط الوسط:مصطفى على، عبد الصمد منار، أحمد عبد الستار، مصطفى طلبة.

خط الهجوم :هشام رمضان، السيد شعبان.

بينما جاء تشكيل البلدية كالاتي:

حراسة المرمى : مؤمن جابر

خط الدفاع : إبراهيم فاضل، محمد عبد الله حكا، محمد عبد الواحد، أحمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود شهاب، كريم بدير، ميدو، علاء شعبان، محمود كشلط

خط الهجوم: عمرو مصطفى.

وأدار المباراة تحكيميا

محمد سيد بكر حكم ساحة

خالد حسام طه مساعد أول

أحمد زيدان مساعد ثان

أشرف حداد حكم رابع

محمد السيد مراقب حكام

ماهر اليمني مراقب مسابقات

وبتلك النتيجة يصل بلدية المحلة إلى النقطة الخامسة بينما يتوقف رصيد بيلا عند النقطة الثالثة

وأسفرت نتائج المباريات كالآتي :

تعادل غزل المحلة وفاركو بهدف لكل فريق

تعادل دكرنس والمنصورة بهدف لكل فريق

فوز الرجاء على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف

فوز دمنهور على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف

فوز الأولمبي على أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.