رياضة | دمنهور يفوز علي الحمام بثلاثية مثيرة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يفوز علي الحمام بثلاثية مثيرة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي دمنهور بقيادة أحمد ساري المدير الفني للفريق بالعودة من مطروح بثلاث نقاط غالية بعد الفوز علي نادي الحمام بملعبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع دمنهور رصيدة للنقطة 11 ويتصدر جدول المجموعة .

بينما دخل دمنهور بقيادة أحمد ساري المباراة بتشكيل مكون من: عمرو الصعيدى، وأحمد الدرة، والسيد سويلم، وعلي العربي، وإسلام رمضان، والسيد عبد العال، وخميس حسني، ورجب رمضان وعبد الرحمن أسامة، ووحيد محسن، ومحمد جمال السيد.

بدأ اللقاء سريعا حيث تمكن دمنهور بخطف هدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق وحيد محسن بعد تلقية عرضية علي العربي من الجبهة اليمني يلعبها برأسة لترتطم بالعارضة وتصدم بظهر حارس الحمام وتسكن الشباك .

بعد الهدف مباشرة ضغط الحمام من أجل إدراك التعادل ويالفعل تمكن محمود أبو زيد من الحصول علي ركلة جزاء بعد عرقتة داخل منطقة الجزاء يحرز منها أحمد الدماطي هظف التعادل في الدقيقة 14.

ولم يفرح الحمام بهدفة كثير وتمكن محمد جمال من الحصول علي ضربة جزاء بعد عرقلتة من فرج شوقي حارس مرمي الحمام يحرز منها وحيد محسن هدفه الثاني والثاني لدمنهور.

أرتبك بعدها لاعبي الحمام وظهر التوتر الواضح علي اللاعبين بعد دخول الهدف الثاني مرماهم وتمكن لاعبي دمنهور من امتلاك وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم دمنهور 1/2.

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مع بداية الشوط الثاني أجري أحمد فكري تغييرا هجوميا بنزول يايا كونية بدلا من محمود أبو زيد لزيادة الغاعلية الهجومية وأجري أحمد ساري تغييرا بنزول عمار إبراهيم بدلا من عبد الرحمن اسامة وعكس المتوقع امتلك دمنهور وسط الملعب وسيطر علي أحداث الشوط وفي الدقيقة 30 ومن تسديدة سهلة لوحيد محسن يخطأ فرج شوقي في التعامل معها لتسكن شباكة ليتقدم دمنهور 1/3.

اجري بعدها أحمد فكري تغييرين بنزول شهاب محمد ، وأحمد الفار بدلا من مهنا منصور ، وعمار شحاتة وأمتلك نادي الحمام الكرة بدون أي خطورة علي المرمي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع تمكن الايفواري يايا كونية من الحصول علي ضربة جزاء يتصدي لها محمد شعبان ولكن تمكن عمرو الصعيدي من التصدي لها ليعلن بعدها محمد أبو خاطر نهاية اللقاء بفوز دمنهور بثلاثية مقابل هدف وسط سخط جماهير الحمام المتواجدة بالملعب.

وأدار اللقاء تحكيميا : محمد أبو خاطر، ومحمد عزازي، ومحمد السيد، ومحمد الحديدي حكم رابع.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 11 نقطة

2- دمنهور 11 نقطة

3- دكرنس 10 نقاط

4- الرجاء 9 نقاط

5- غزل المحلة 8 نقاط

6- أبو قير 6 نقاط

7- بلدية المحلة 5 نقاط

8- الحمام 4 نقاط

9- المنصورة 4 نقاط

10- الأوليمبي 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين