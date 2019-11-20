رياضة | رينارد يعلن قائمة الأخضر السعودي في "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يعلن قائمة الأخضر السعودي في "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم الأربعاء عن قائمة فريقه المشاركة في بطولة "خليجي 24"، المقامة في قطر، بمشاركة 8 منتخبات.

وكانت القرعة، قد وضعت منتخبات قطر واليمن والعراق والإمارات في المجموعة الأولى، فيما جاء في المجموعة الثانية؛ منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، والسعودية.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

وضمت قائمة الأخضر 23 لاعبا، جائت على النحو التالى:-

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - أمين بخاري

خط الدفاع: عبدالله مادو - وزياد الصحفي - وحسان تمبكتي - ومحمد خبراني - وسلطان الغنام - ومحمد البريك - وسعود عبدالحميد - وياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف- ومحمد كنو - وعبدالإله المالكي- وسلمان الفرج - وتركي العمار - ويحيى الشهري - وعبد العزيز البيشي - ونواف العابد - وسالم الدوسري

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خط الهجوم: هتان باهبري- وفراس البريكان- عبدالله الحمدان

ومن المقرر أن تخوض الفرق المتنافسة المباريات على ملعب خليفة الدولي في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.

وفيما يلي الجدول الكامل لـ مباريات خليجي 24:-

-قطر × العراق "ستاد خليفة الدولي"

-الإمارات × اليمن "ستاد الدحيل"

-سلطنة عمان × البحرين "ستاد الدحيل"

-السعودية × الكويت "ستاد الدحيل"

-الإمارات × العراق "ستاد خليفة الدولي"

-اليمن × قطر "ستاد خليفة الدولي"

-الكويت × سلطنة عمان "ستاد الدحيل"

-البحرين × السعودية "ستاد الدحيل"

-قطر × الإمارات "ستاد خليفة"

-الكويت × البحرين "ستاد خليفة"

-اليمن × العراق "ستاد الدحيل"

-سلطنة عمان × السعودية "ستاد الدحيل"

-أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية

-أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى

-الفائزان في الدور نصف النهائي "ستاد خليفة الدولي"