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نجم فياريال مطلوب في ارسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يرغب فريق أرسنال الإنكليزي في تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب تذبذب مستوى مدافعي الفريق الموسم الحالي.

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واشار موقع فوتبول إسبانيا، الى أن النادي اللندني قد وضع عينه على باو ​توريس​ مدافع ​فياريال​ لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تدعيم دفاعات الفريق.

وانتقل توريس على سبيل الإعارة إلى صفوف ملقا الموسم الماضي، حيث شارك في 40 مباراة كاملة، قبل أن يعود من جديد إلى الغواصات الصفراء.

يذكر ان اللاعب يملك شرطًا جزائيًا يبلغ 45 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق حتى 2023.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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