ليفي: مورينيو أحد أنجح المدربين في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

لفت دانيال ليفي رئيس نادي ​توتنهام​ إلى أن النادي قد عيّن أحد أنجح المدربين في كرة القدم ليحل محل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو ​بوتشيتينو​.

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وقال بوتشيتينو: "لدينا جوزيه وهو واحد من أنجح المدربين في مجال كرة القدم".

وأضاف: "لديه ثروة من الخبرة، ويمكن أن يلهم فرق ولديه تكتيك كبير. لقد حصل على مرتبة الشرف في كل ناد قام بتدريبه. نحن نعتقد أنه سوف يجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس".

يُذكر أن ​مورينيو​ تولى تدريب مانشستر يونايتد قبل أن تتم إقالته بسبب النتائج السلبية التي أحرزها الفريق.