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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفي: مورينيو أحد أنجح المدربين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
لفت دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام إلى أن النادي قد عيّن أحد أنجح المدربين في كرة القدم ليحل محل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.
وقال بوتشيتينو: "لدينا جوزيه وهو واحد من أنجح المدربين في مجال كرة القدم".
وأضاف: "لديه ثروة من الخبرة، ويمكن أن يلهم فرق ولديه تكتيك كبير. لقد حصل على مرتبة الشرف في كل ناد قام بتدريبه. نحن نعتقد أنه سوف يجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس".
يُذكر أن مورينيو تولى تدريب مانشستر يونايتد قبل أن تتم إقالته بسبب النتائج السلبية التي أحرزها الفريق.
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