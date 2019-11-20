شكرا لقرائتكم متعب مهنئا رمضان صبحى بالصعود إلى طوكيو: "ماتنكرش إن تمارا وشها حلو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلعب رمضان صبحي للأهلى حاليا معارا لنهاية الموسم من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزى، فى الوقت الذى طلب النادى الإنجليزى الحصول على 7 ملايين يورو للاستغناء عن رمضان بشكل نهائى لأى نادٍ يرغب فى ضمه.
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