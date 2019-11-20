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متعب مهنئا رمضان صبحى بالصعود إلى طوكيو: "ماتنكرش إن تمارا وشها حلو"...

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جدة - عمرو شويل هنأ عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، رضمان صبحى قائد المنتخب الأولمبى بالفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، والتأهل لنهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لمواجهة منتخب كوت ديفوار، وحصد بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

 

ونشر متعب عبر صفحته الشخصية على "انستجرام" صورة لرمضان صبحى مع إبنته "تمار عماد متعب" التى كانت برفقته أثناء دخول أرض الملعب لمواجهة جنوب أفريقيا، معلقًا عليها: "ألف مبروك يا رمضان على التأهل لطوكيو وإن شاء الله ترفع الكأس، وماتنكرش إن تمارا وشها حلو عليك".

 

ويلعب رمضان صبحي للأهلى حاليا معارا لنهاية الموسم من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزى، فى الوقت الذى طلب النادى الإنجليزى الحصول على 7 ملايين يورو للاستغناء عن رمضان بشكل نهائى لأى نادٍ يرغب فى ضمه.

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