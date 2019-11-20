شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ساسى وموقفه من المشاركة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، أنه تواصل مع التونسى فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 .

وأوضح المشرف العام على الكرة بالزمالك أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة، ولن تمنعه من المشاركة فى مباريات الزمالك سواء بالدورى المحلى أو دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الاثنين المقبل بالدورى العام.

على صعيد متصل، حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى على الاجتماع بلاعبيه قبل انطلاق المران المسائى اليوم وطالبهم بالتركيز فى المرحلة الاخيرة من الاستعدادات قبل لقاء إنبى يوم 25 من الشهر الجارى لتحقيق الفوز قبل السفر لمواجهة مازيمبى يوم 30 فى بداية مرحلة المجموعات بدورى ابطال أفريقيا.

وكان اللاعبون قد خاضوا تدريبات فى الجيمانزيوم بناء على برنامج المحدد من الجهاز الفنى قبل انطلاق المران على ملعب النادى.