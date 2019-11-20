شكرا لقرائتكم الميجا ستار تامر حسنى مفاجأة بريزنتيشن فى حفل ختام أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت شركة بريزنتيشن برئاسة الأستاذ منتصر النبراوى فى الاتفاق مع الميجا ستار تامر حسني على إحياء حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والمقامة حالياً فى مصر، والذى سيكون على هامش المباراة النهائية للبطولة، والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة بين منتخبنا الوطنى ومنتخب كوت ديفوار.

جاء اختيار شركة بريزنتيشن الرائدة فى مجال التسويق الرياضى للنجم تامر حسنى لكونه واحدا من أهم نجوم الغناء ليس فى مصر فقط، ولكن فى الوطن العربى، كما أنه يعد أحد أهم سفراء الفن المصرى فى العالم، وهو ما يظهر فى نجاح حفلاته الكبير فى جميع قارات العالم على مدار السنوات الماضية.

من جانبه رحب نجم الجيل كما يحلو لجمهوره مناداته، بإحياء الحفل الكبير والذى سيشهد العديد من المفاجأة الأخرى والتى ستعلن عنها شركة بريزنتيشن واحدة تلو الأخرى فى حينها، مبدياً سعادته الكبيرة بالمشاركة فى التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، خاصة بعد أن شهدت البطولة العديد من الإنجازات أبرزها صعود منتخبنا الوطنى لأولمبياد طوكيو، وتسجيل البطولة لأكبر عدد حضور جماهيرى فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا للشباب وذلك فى مواجهة مصر وجنوب أفريقيا التى جاءت بالدور نصف النهائى، وأقيمت يوم الثلاثاء الماضى على ملعب ستاد القاهرة والذى تجاوز الـ70 الف متفرج، وعاد نظام تذكرتى للعمل فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر العام الجارى.