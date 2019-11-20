شكرا لقرائتكم 5 لاعبين من مصر مرشحين لأفضل 11لاعبا فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني استمارات التصويت على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعب وكذلك جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وصرح مجدى عبد الغنى ان الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين قام بارسال استمارات التصويت الى الجمعية المصرية للاعبين المحترفين لانها المنوطة بعمل الاستفتاء على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعب من خلال البرتوكول الموقع بين الاتحاد الافريقى الكاف والاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو، وقد تلقت الجمعية استمارة الاستفتاء من قبل الاتحاد الافريقى وقد رشح الاتحاد الافريقى قائمة بافضل 55 لاعب في القارة الأفريقية لهذا العام.

وقال عبدالغنى ان القائمة الأفريقية لأفضل اللاعبين هذا العام ضمت خمسة من لاعبى المنتخب الوطنى مرشحين للتشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا وهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق حامد واحمد المحمدي ومحمد الشناوى.

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يذكر أن حفل جائزة الكرة الذهبية والأفضل فى إفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة والتي سيشارك القسم الإفريقى للفيفبرو بها وهو الحفل الذي سيحضره نجوم الكرة الإفريقية والعالمية وضيوف الإتحاد الإفريقى "كاف" من الإتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الإتحاد الدولي.