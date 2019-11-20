شكرا لقرائتكم جلسات تأهيل لوليد سليمان وعاشور فى "الجيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق الأهلي فوزا ودياً على الاتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، والتي جاءت استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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