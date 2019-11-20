شكرا لقرائتكم جلسات تأهيل لوليد سليمان وعاشور فى "الجيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى ثنائي الأهلي وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء. كما خاض جونيور أجاي جلسات علاج في الجيم بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة الاتصالات الودية. وحقق الأهلي فوزا ودياً على الاتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، والتي جاءت استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسات تأهيل لوليد سليمان وعاشور فى "الجيم"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.