حسام عاشور: سأبذل أقصى جهد لتحقيق لقب أفريقيا ولن أحدد موعد اعتزالى...

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور قائد النادى الأهلى، أنه لم يحدد موعدا لقرار الاعتزال، أو المجال الذى سيسلكه بعد ذلك، مشيرا إلى أنه يتشرف بخدمة الأهلى فى أى موقع.

وجه حسام عاشور قائد النادى الأهلى الشكر إلى قيادات جامعة حلوان بعد دعوته، مؤكدا أن التحلى بالعزيمة أحد اسباب النجاح، وأنه شخصيا تحلى بالإصرار؛ لكى ينجح فى كتابة مشواره مع النادى الأهلى، وشهدت الندوة فتح باب الأسئلة أمام الطلاب الحاضرين، وكان معظمها حول أخبار الأهلى ولاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى .

وشدد حسام عاشور على أن الأهلى سيبذل أقصى ما لديه من أجل التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، لإسعاد جماهيره، خاصة بعد التدعيمات التى تمت خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن كل شاب فى بداية مشواره يملك فرصا عديدة للنجاح وشق طريقه إلى المستقبل بشرط أن يتحلى بالطموح اللازم.