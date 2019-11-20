شكرا لقرائتكم استقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان خالد عيد قد تعاقد مع اكثر من 15 لاعبا فى بداية الموسم على أمل المنافسة على العودة للأضواء من جديد إلا ان الحظ وقف ضد نجم المحلة السابق وجاءت النتائج عكسية .
يذكر أن المحلة يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط ، وبفارق 3 نقاط فقط عن فاركو المتصدر .
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