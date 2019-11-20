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استقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة...

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جدة - عمرو شويل استقال خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة من منصبهن رافضا استكمال مهمته مع الفلاحين عقب التعادل الذى حققه الفريق اليوم مع فاركو المتصدر بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المحلة فى الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

 

ويعقد مجلس إدارة المحلة جلسة طارئة مع خالد عيد من أجل إثنائه عن قرار الرحيل نظرا لقناعة الإدارة بإمكانيات المدير الفنى الفنية ورغبتهم فى محاسبته فى نهاية الموسم .

 

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كان خالد عيد قد تعاقد مع اكثر من 15 لاعبا فى بداية الموسم على أمل المنافسة على العودة للأضواء من جديد إلا ان الحظ وقف ضد نجم المحلة السابق وجاءت النتائج عكسية .

 

يذكر أن المحلة يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط ، وبفارق 3 نقاط فقط عن فاركو المتصدر .

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