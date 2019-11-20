شكرا لقرائتكم مارفيك يعلن قائمة الإمارات لـ"خليجي 24".. وعموري يخضع لفحوصات طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مساء يوم الأربعاء أولى حصصه التدريبية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي ستقام في الدوحة للفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين ، حيث يلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.

وشارك في التدريبات التي قادها الهولندي فان مارفيك 18 لاعباً هم: علي خصيف ، سالم راشد ، خلفان مبارك ، علي مبخوت (الجزيرة) وليد حسين ، محمد مرزوق ، يوسف جابر ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) خالد عيسى ، أحمد برمان ، بندر الإحبابي (العين) محمد صالح برغش ، حمدان الكمالي ، خليل الحمادي (الوحدة) عادل الحوسني، الحسن صالح (الشارقة) طارق أحمد (النصر).

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ومن المنتظر أن يلتحق عناصر المنتخب الأولمبي بالتجمع يوم الجمعة بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عقب مشاركتهم في بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة التي اختتمت يوم الاثنين وتُوج فيها المنتخب الإماراتي بلقب البطولة.

وكشف اتحاد كرة القدم الإماراتي أن الثلاثي عمر عبدالرحمن ووليد عباس وعلي سالمين لازالوا يجرون الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في خليجي 24 يوم 23 نوفمبر.

ويبدأ منتخب الإمارات مشوراه في البطولة يوم 26 نوفمبر بمواجهة منتخب اليمن، فيما يواجه منتخب العراق يوم 29 نوفمبر على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قطر يوم 2 ديسمبر.