شكرا لقرائتكم الدنماركي ديلاني يغيب عن دورتموند حتى مطلع العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أن لاعب خط وسطه توماس ديلاني سيغيب عن الملاعب حتى بداية العام المقبل، بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

وتعرض ديلاني للإصابة الاثنين خلال المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين الدنماركي والإيرلندي 1 - 1 ، والتي حسمت تأهل الدنمارك إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

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وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بوروسيا دورتموند لاستئناف مشواره في الدوري الألماني بمواجهة بادربورن مساء الجمعة في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

وقال لوسيان فافري، المدير الفني لدورتموند، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: كان من الصعب تقبل الهزيمة في مباراة ميونخ، لكننا الآن ننظر إلى الأمام، هذا هو الحل الأمثل، ونحن نرغب حقا في الفوز بالمباراة المقبلة. لكن علينا احترام مستوى بادربورن.

وأضاف فافر أن المهاجم ماركو رويس قد يعود من الإصابة، لكن الشكوك لا تزال تحوم حول عودة نيكو شولز. ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السادس في البوندسليغا، بفارق ست نقاط خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.