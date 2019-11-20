شكرا لقرائتكم هاري كين: شكراً بوكيتينو على تحقيق أحلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بادر هاري كين قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، وزميله ديلي إلي لاعب خط الوسط، بالإعراب عن امتنانهما للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

وغادر بوكيتينو النادي بعد خمسة أعوام ونصف عام من توليه المهمة، وتم استبداله على الفور بالبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق.

Advertisements

وأعرب كين عن امتنانه لبوكيتينو، الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أنهى الموسم ضمن الأربعة الأوائل في بطولة الدوري الإنجليزي في المواسم الأربع الماضية.

وغرد كين قائد المنتخب الإنجليزي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سأكون ممتنًا لك دائمًا لأنك ساعدتني على تحقيق أحلامي، حظينا بلحظات مدهشة خلال الأعوام الخمسة ونصف العام، لن أنساها أبدًا، كنت مدربي، وصديقي أيضًا... أشكرك على تلك العلاقة، أتمنى لك حظًا طيبًا في خطواتك المقبلة.

وسار ديلي آلي على منوال هاري كين، ونشر صورة له مع بوكيتينو، معربًا عن امتنانه للمدرب الأرجنتيني. وغرد آلي عبر "تويتر": لا أستطيع أن أشكر هذا الرجل بما يكفي، لقد علمني الكثير، وأنا ممتن لكل شيء فعله لي، حظ طيب وأتمنى رؤيتك مرة أخرى يا صديقي.