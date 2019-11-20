مورينيو يريد تلميع صورته مع توتنهام









اسماء السيد - يريد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عين مدربا لتوتنهام الانكليزي الاربعاء تلميع صورته التي تلطخت بشكل كبير في مهمته الاخيرة عندما كان مدربا لمانشستر يونايتد.

ولا يختلف اثنان على ان مورينيو حقق نجاحات اينما حل حتى بلغ ما احرزه 25 لقبا في مسيرة تدريبية مظفرة، لكنه ترك مانشستر يونايتد اواخر العام الماضي وسط غيوم ملبدة اثرت على سمعته.

كان المدرب الذي سحر رجال الاعلام الانكليز عندما استلم تدريب تشلسي بعد قيادته بورتو الى احراز دوري ابطال اوروبا من خلال الاطلاق على نفسه لقب "المميز"، يبحث عن تحد جديد فوجده في توتنهام.

باتت الفرصة متاحة امامه ليثبت بان منتقديه كانوا على خطأ، من أجل قيادة توتنهام الى احراز اول القابه منذ عام 2008 في ناد يملك ملعبا جديدا دشن في نيسان/ابريل الماضي ونخبة من ابرز لاعبي العالم بلغوا نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الفائت.

وقال مورينيو بعد تعيينه "انا فخور بالانضمام الى ناد يملك ارثا كبيرا وانصارا شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الاكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني الى هذا المشروع".

وكان لقدوم مورينيو الى تشلسي وقع الصاعقة وتأثيرا كبيرا لانه نجح في موسمه الاول وبفضل الاموال الضخمة التي انفقها مالك تشلسي رجل الاعمال الروسي الثري رومان ابراموفيتش، الى قيادة فريقه الى وضع حد لسيطرة ناديي مانشستر يونايتد وارسنال على لقب الدوري المحلي قبل ان ينجح في تكرار هذا الانجاز في العام التالي.

-ثلاثية نادرة-

وكانت محطته التالية انترميلان الايطالي الذي جعل منه اول فريق ايطالي يحرز الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) عام 2010 علما بان البطولة الاخيرة كانت غائبة عن خزائن النيراتزوري منذ عام 1965.

سرعان ما تعاقد معه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيرز في عز سيطرة برشلونة على اللقب المحلي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، فنجح مرة جديدة في قيادته الى اللقب المحلي ايضا عام 2012.

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واذا كان فشل في قيادة الفريق الملكي الى اللقب القاري، فانه بلغ معه الدور نصف النهائي ثلاث مرات تواليا وذلك بعد فشل الفريق في الفوز في اي مباراة في الادوار الاقصائية على مدى ست سنوات تواليا.

في حزيران/يونيو 2013، عاد مورينيو الى صفوف تشلسي ووصفه نفسه هذه المرة بانه "المدرب السعيد".

واصل النجاحات في الفترة الثانية لتوليه تشلسي وقاده الى اللقب المحلي في موسمه الثاني قبل ان يدفع ثمن البداية السيئة في موسمه الثالث وتتم اقالته.

وعلى الرغم من فشله في قيادة مانشستر يوناتيد الى احراز اللقب المحلي، فقد نجح في تتويجه بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وبكأس رابطة الاندية المحلية.

بيد انه دخل في مشاكل مع ابرز لاعبي الفريق وعلى رأسهم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا ووجه انتقادات لمجلس الادارة لعدم دعمه في سوق الانتقالات لتعزيز صفوف الفريق ما اثر على نتائج الفريق بشكل كبير.

وعلى الرغم من تلطخ سمعته، فان تعيينه مدربا لتوتنهام يؤكد بانه لا يزال يتمتع برصيد كبير وقد اعتبره رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي بانه "احد اكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم بعد احرازه 25 لقبا كبيرا خلال مسيرته".

واضاف "لقد فاز بالالقاب مع جميع الاندية التي اشرف على تدريبها. نعتقد بانه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس الى اللاعبين".

ولدى انضمامه الى مانشستر يونايتد كان السؤال الذي يفرض نفسه: هل تتماشى الطريقة البراغماتية التي يعتمدها مورينيو مع اسلوب اللعب الهجومي في مانشستر يونايتد، وهو السؤال الذي يفرض نفسه ايضا مع انتقاله الى توتنهام الذي يجسد شعاره "الجرأة هي ان تقوم بما تريده" اللعب الاستعراضي.

قد يكون مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا وليفربول الالماني يورغن كلوب يستأثران بالاضواء نظرا لنجاحات فريقهما في الاونة الاخيرة، لكن الفرصة متاحة امام مورينيو ليخطف الاضواء منهما مع فريق لم يحرز سوى كأس الرابطة المحلية سوى مرتين منذ عام 1991 ليستعيد بالتالي لقب "المميز" عن جدارة واستحقاق.