شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يتحدث عن موعد اعتزاله ويسرد أسباب نجاحه في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسام عاشور قائد النادي الأهلي أكد أن التحلي بالعزيمة أحد اسباب النجاح، وأنه شخصيا تحلى بالإصرار؛ لكي ينجح في كتابة مشواره مع النادي الأهلي.

وشدد حسام عاشور خلال ندوة بجامعة حلوان، على أن الأهلي سيبذل أقصى ما لديه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهيره، خاصة بعد التدعيمات التي تمت خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن كل شاب في بداية مشواره يملك فرصا عديدة للنجاح وشق طريقه إلى المستقبل بشرط أن يتحلى بالطموح اللازم.

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وفيما يتعلق باعتزاله كرة القدم قال أكد عاشور أنه لم يحدد موعدا لهذا القرار، أو المجال الذي سيسلكه بعد ذلك، مشيرا إلى أنه يتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع، وشهدت الندوة فتح باب الأسئلة أمام الطلاب الحاضرين، وكان معظمها حول أخبار الأهلي ولاعبي فريق الكرة والجهاز الفني .