شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: كل ما تريد معرفته عن مشوار المنتخب الاوليمبي فى الطريق للأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم منتخب مصر الاوليمبي "تأشيرة" الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على جنوب أفريقيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حالياً بمصر بعد نتائج جيدة فى مشوار التصفيات وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: ماذا عن نتائج منتخب مصر الأوليمبي في دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة؟

ج: المنتخب الأوليمبي حقق نتائج جيدة فى التصفيات، فالفراعنة الصغار حققوا ثلاثة انتصارات رائعة فى الدور الأول على مالي وغانا والكاميرون بنتيجة (1_صفر) و(3-2) و(2_1) وصعد كأول المجموعة لملاقاة جنوب أفريقيا فى نصف النهائى.

س: ماذا عن نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة؟

ج: منتخب مصر حقق فوزاً كاسحاً بثلاثية نظيفة على "أولاد" جنوب أفريقيا ليصعد الفراعنة الصغار إلى نهائى البطولة الأفريقية تحت 23 سنة المقامة حالياً فى مصر ويصعدون لأولمبياد طوكيو المقبلة.

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س: ماذا عن النهائى الأفريقى المرتقب؟

ج: منتخب مصر سيواجه كوت ديفوار في الثامنة من مساء بعد غد ، الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي البطولة بعدما ضمن المنتخبين التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

س: ماذا عن الفريق الثالث الذى سيتأهل لأولمبياد 2020؟

ج: غانا ستلعب مع جنوب أفريقيا بعد غد الجمعة على المركزين الثالث والرابع وسيصعد صاحب المركز الثالث لأولمبياد طوكيو.