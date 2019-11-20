شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة يحصد ذهبية الحفرة التراب ببطولة أفريقيا.. وكوتة جديدة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل الرامى عبد العزيز محيلبة على ذهبية بطولة أفريقيا المقامة فى الجزائر فى منافسات الحفرة التراب ليحصد كوتة جديدة لمصر فى التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .



بينما حصل اللاعب أحمد قمر على فضية المنافسة بعد حصد المركز الثانى.. وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة، أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأيو مدحت والزهراء شعبان.

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يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء ابو شقة .