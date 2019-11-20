شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الثالثة بعد مباريات الأسبوع الخامس للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل فريق فاركو صدارة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد التعادل خارج ملعبه مع غزل المحلة بهدف لمثله ، ليرتفع رصيد فاركو إلى 11 نقطة ، بينما ارتفع رصيد الفلاحين إلى 8 نقاط ويهبط للمركز الخامس .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة نجح دمنهور بقيادة أحمد سارى فى تحقيق فوزا غاليا على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة بفارق الأهداف عن فاركو المتصدر ، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 فى المركز السابع للمجموعة .

وأسفرت باقى المباريات عن النتائج التالية :-

الأوليمبى – أبو قير للأسمدة 2 – 1

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بيلا – بلدية المحلة 0 – ا

مالية كفر الزيات – الرجاء 1 - 2

دكرنس – المنصورة 1 – 1