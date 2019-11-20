شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهزم الاتحاد الليبى بسداسية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الانتاج الحربي فوزا كبيرا علي نظيره الاتحاد الليبى بستة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الاربعاء على استاد المصانع الحربية، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

ويقيم الاتحاد الليبى معسكراً بالقاهرة، واستقر جهاز الإنتاج الحربى أن تكون هذه هى المباراة الودية الأخيرة قبل مواجهة الطلائع.

وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، وفاز على نادى مصر بهدف دون رد فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى