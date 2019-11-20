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خالد عيد يستقيل من تدريب المحلة عقب لقاء فاركو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب التعادل الذى حققه الفريق اليوم مع فاركو المتصدر بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المحلة فى الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

 ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة المحلة جلسة طارئة مع خالد عيد من أجل إثنائه عن قرار الرحيل نظرا لقناعة الإدارة بإمكانيات المدير الفنى الفنية ورغبتهم فى محاسبته فى نهاية الموسم .

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كان خالد عيد قد تعاقد مع اكثر من 15 لاعبا فى بداية الموسم على أمل المنافسة على العودة للأضواء من جديد إلا ان الحظ وقف ضد نجم المحلة السابق وجاءت النتائج عكسية .

يذكر أن المحلة يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط ، وبفارق 3 نقاط فقط عن فاركو المتصدر .

 

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