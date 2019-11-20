نشرة أخبار سوبر كورة.. موعد مباريات المنتخب الأوليمبي فى طوكيو.. ورونالدو يفكر فى الرحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو نادى الزمالك اتصالات هاتفية مع فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس ، طالب خلالها المسئولون من اللاعب ضرورة العودة فى أسرع وقت إلى مصر والانتظام في تدريبات الزمالك، عقب اصابته مع منتخب تونس أمس في مباراة غينيا الاستوائية في تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

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