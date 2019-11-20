شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في التدريبات بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، بعد مشاركتهم في مباراتي كينيا وجزر القمر مع منتخبنا الوطني الأول، وهم عمرو السولية وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات.

وحقق الأهلي فوزا ودياً على الاتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، والتي جاءت استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.