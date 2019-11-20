سوبر كورة.. تعرف على ملاعب أولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهل الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر الأولمبي فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام، والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة، أمام كوت ديفوار على استاد القاهرة .
وتنطلق منافسات كرة القدم فى أولمبياد طوكيو 2020، فى الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل، حيث تستضيفها 5 مدن، وتلعب المباريات على 7 استادات.
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