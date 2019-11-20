شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع المحلة بهدف لمثله ويحافظ على صدارة المجموعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فريق فاركو على تصدره لقمة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد التعادل خارج ملعبه مع غزل المحلة بهدف لمثله ، ليرتفع رصيد أبناء أحمد عاشور إلى 11 نقطة ، بينما ارتفع رصيد الفلاحين عند 8 نقاط ويهبط للمركز الخامس .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة نجح دمنهور بقيادة أحمد سارى فى تحقيق فوزا غاليا على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة بفارق الأهداف عن فاركو المتصدر ، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 فى المركز السابع للمجموعة .

كما نجح الأوليمبى فى تحقيق أولى انتصاراته بالمجموعة على حساب أبو قير للأسمدة بنتيجة 2 / 1 ، فى الوقت الذى عاد فيه بلدية المحلة بأغلى ثلاث نقاط بعد فوزه الأول على بيلا بهدف مقابل للاشئ فى المباراة لرضا عبد العال كمدير فنى للفريق ، كما حقق الرجاء المطروحى الفوز على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل دكرنس والمنصورة بهدف لمثله .