تذكرتى تؤكد ضرورة تواجد بطاقة المشجع والتذكرة لحضور نهائى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تذكرتى أنه لن يُسمح فى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة بين منتخبنا الوطنى وكوت ديفوار، بحضور أى مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين. وتهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون والإلتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذى يليق بمصرنا الحبيبة.

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