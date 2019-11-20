ماجى عشماوى تحصد ذهبية أطباق الحفرة فى بطولة أفريقيا للرماية .. وكوتة جديدة لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت اللاعبة ماجى عشماوى على ذهبية أطباق الحفرة فى منافسات بطولة أفريقيا للرماية المقامة فى الجزائر لتضيف كوتة جديدة لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020 . بينما حصلت اللاعبة سوزان جابر على فضية المنافسة بعد الحصول على المركز الثانى .

ماجى عشماوى و سوزان جابر

Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة، أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأيو مدحت والزهراء شعبان. يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء ابو شقة .

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