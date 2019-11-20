اخبار الرياضه

باريس يحضر مفاجأة مدوية لريال مدريد

0 نشر
إبراهيم سعد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يحضر مفاجأة مدوية لريال مدريد والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاستمرار نجمه "كيليان مبابي" لاعب خط الوسط الهجومي وصاحب القدرة على اللقب بأكثر من طريقة كمهاجم حر أو تحت رأسي الحربة، حيث أن فريق العاصمة لديه النية لتجديد عقد اللاعب لسنوات أخرى.

وتشير صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن لدى إدارة باريس بقيادة ناصر الخليفي رئيس النادي النية بتقديم عرض يحصل من خلاله مبابي على ٥٠ مليون يورو سنويا بعقد يمتد للعام ٢٠٢٤، حتى بتفوق على زميله البرازيلي ويحطم أرقام ورونالدو ليكون صاحب أعلى راتب بتاريخ كرة القدم على الاطلاق.

جدير بالذكر أن أندية وريال مدريد وليفربول يتصارعون لضم صاحب ال٢٠ عاما منذ عدة مواسم ماضية بل ومنذ ظهوره الأول مع نادي الأول موناكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس يحضر مفاجأة مدوية لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا