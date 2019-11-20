باريس يحضر مفاجأة مدوية لريال مدريد

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاستمرار نجمه "كيليان مبابي" لاعب خط الوسط الهجومي وصاحب القدرة على اللقب بأكثر من طريقة كمهاجم حر أو تحت رأسي الحربة، حيث أن فريق العاصمة لديه النية لتجديد عقد اللاعب لسنوات أخرى.



وتشير صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن لدى إدارة باريس بقيادة ناصر الخليفي رئيس النادي النية بتقديم عرض يحصل من خلاله مبابي على ٥٠ مليون يورو سنويا بعقد يمتد للعام ٢٠٢٤، حتى بتفوق على زميله البرازيلي نيمار ويحطم أرقام ميسي ورونالدو ليكون صاحب أعلى راتب بتاريخ كرة القدم على الاطلاق.

جدير بالذكر أن أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول يتصارعون لضم صاحب ال٢٠ عاما منذ عدة مواسم ماضية بل ومنذ ظهوره الأول مع نادي الأول موناكو.