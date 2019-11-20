غدًا.. سيدات سلة الأهلي يواجهن سبورتنج بدوري مرتبط

يدخل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء استعدادا لخوض المواجهة المهمة أمام سبورتنج غدا الخميس ضمن منافسات دوري المرتبط. ويعقد الكابتن علي هاشم المدير الفني للاهلي محاضرة مساء اليوم لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام الفنية المطلوبة من اللاعبات خلال اللقاء، بحثا عن الفوز ومواصلة العروض القوية والمنافسة على اللقب. عن الفوز ومواصلة العروض القوية والمنافسة على اللقب. ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غد على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة. وفي سياق متصل حقق الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بجولة الإياب لدور الثمانية من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة الجيش، وقدم خلالها اللاعبون عرضا قويا لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة 75-68 ليتأهل الى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق قد نجح في الفوز على طلائع الجيش في جولة الذهاب بنتيجة 71-56 ليواصل عروضه القوية التي يقدمها بالبطولة. نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بجولة الإياب لدور الثمانية من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.وأقيمت المباراة على صالة الجيش، وقدم خلالها اللاعبون عرضا قويا لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة 75-68 ليتأهل الى نصف نهائي البطولة.وكان الفريق قد نجح في الفوز على طلائع الجيش في جولة الذهاب بنتيجة 71-56 ليواصل عروضه القوية التي يقدمها بالبطولة.

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