معاذ حجي : ندرس زيادة عدد منتخبات أمم إفريقيا للشباب وإقامة دورة نسائية

كشف معاذ حجي سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن هناك دارسة لزيادة عدد فرق الدورة في المرحلة المقبلة بالإضافة لعمل دورة نسائية خلال الفترة المقبلة.
وقال حجي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، " ندرس زيادة عدد الفرق المشاركة بأمم إفريقيا للشباب، بالإضافة لإقامة دورة نسائية".
وتابع " سيتم الكشف عن التفاصيل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة بعد دراسة نتائج البطولة الحالية".
وأثنى على سعى الكاف خلال الفترةالماضية قائلا " سعيد لسعي الكاف للحصول على عدد أكبر من المقاعد في كأس العالم والدورة الأولمبية ونحاول زيادة المقاعد دائما ونتواصل بشأن هذه الأمور مع جميع المسئولين".
تحدث معاذ حجي سكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن السبب وراء عدم تطبيق تقنية الفار في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما.
وأكد سكرتير الاتحاد أن كرة القدم الافريقية تتقدم خطوة خطوة، وتم تطبيق الفار في الكان بالبطولة السابقة قبل ٤ أشهر، وحاليا يتم التطوير في التحكيم".
وأوضح أن خلال المرحلة المقبلة سيتم استخدام هذه التقنية الهامة في جميع المنافسات الأفريقية، مشيرا إلى فخره بأن الكاف تقدم خطوة في التحكيم النسائي ووضع ٣ حكمات في مباراة واحدة، والتحكيم في الدورة ظهر بمستوى متميز للغاية.
وأشار معاذ حجي سكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن أمم افريقيا تحت 23 عاما نجحت بصورة رائعة والدورة الحالية هي أكثر دورة
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