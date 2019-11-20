تحدث معاذ حجي سكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن السبب وراء عدم تطبيق تقنية الفار في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما.
وأكد سكرتير الاتحاد أن كرة القدم الافريقية تتقدم خطوة خطوة، وتم تطبيق الفار في الكان بالبطولة السابقة قبل ٤ أشهر، وحاليا يتم التطوير في التحكيم".
وأوضح أن خلال المرحلة المقبلة سيتم استخدام هذه التقنية الهامة في جميعالمنافسات الأفريقية، مشيرا إلى فخره بأن الكاف تقدم خطوة في التحكيم النسائي ووضع ٣ حكمات في مباراة واحدة، والتحكيم في الدورة ظهر بمستوى متميز للغاية.
وأشار معاذ حجي سكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن أمم افريقيا تحت 23 عاما نجحت بصورة رائعة والدورة الحالية هي أكثر دورةلاقت نجاحا طوال تاريخ البطولة القارية وهناك عمل جاد على تطوير البطولة لتكون أفضل في السنوات المقبلة.
وشدد أنه سيتم التنسيق مع الفيفا مستقبلا بشأن إقامة البطولة مستقبلا داخل الأجندة الدولية حتى ترتفع أهمية البطولة ومستواها الفني والبدني، والبطولة الحالية أظهرت بالفعل لاعبين على أعلى مستوى ونجحوا في تقديم أنفسهم للعالم وأوروبا بالكامل، والكل شهد على مدى تطور الكرة الأفريقية من خلال هذه البطولة وسيتم العمل على تطوير شكل البطولة والمنافسة بها خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر معاذ حجي يكشف سبب عدم استخدام تقنية "الفار" بأمم إفريقيا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.