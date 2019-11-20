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معاذ حجي: النسخة الحالية لأمم إفريقيا للشباب الأكثر نجاحًا في التاريخ

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أوضح معاذ حجي سكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن أمم افريقيا تحت 23 عاما نجحت بصورة رائعة والدورة الحالية هي أكثر دورة لاقت نجاحا طوال تاريخ البطولة القارية وهناك عمل جاد على تطوير البطولة لتكون أفضل في السنوات المقبلة.

وشدد  أنه سيتم التنسيق مع الفيفا مستقبلا بشأن إقامة البطولة مستقبلا داخل الأجندة الدولية حتى ترتفع أهمية البطولة ومستواها الفني والبدني، والبطولة الحالية

أظهرت بالفعل لاعبين على أعلى مستوى ونجحوا في تقديم أنفسهم للعالم وأوروبا بالكامل، والكل شهد على مدى تطور الكرة الأفريقية من خلال هذه البطولة وسيتم العمل على تطوير شكل البطولة والمنافسة بها خلال الفترة المقبلة.

أكد السكرتير العام، الجميع تابع الأحداث الأخيرة بالشراكة الوثيقة بين الكاف والفيفا وهناك اجتماعات وتنسيق كاملين

من أجل تطوير كرة القدم في أفريقيا وسيتم العمل على أن تكون البطولة مستقبلا داخل الأجندة الدولية لتنسيق الأمور مع الأندية.

شدد على أن البطولة رائعة وشهدت العديد من الأهداف وعدد رائع من المواجهات وقرار إقامة مباراتي نصف النهائي باستاد القاهرة ساعد على تطوير المباريات بسبب حضو. الجمهور المكثف ويشكر الجمهور المصري على التواجد الكبير في المباريات، والأمور المالية لا يمكن الحديث عنها حاليا وبعد أسابيع من البطولة سيتم تحديد قيمة الدخل من البطولة وسيتم إعلان الأمور لوسائل الإعلام.

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