برتوكول تعاون بين وزارة الرياضة ومجموعة طلعت مصطفى لرعاية لاعبي أولمبياد طوكيو

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات طلعت مصطفى، في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في مجال تطوير المنشآت الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين.
تناول اللقاء، الوقوف على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بتنفيذ البروتوكول لتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية المطلوبين لـعدد من الأبطال الرياضيين الواعدين بهدف إعدادهم وتجهيزهم لتمثيل مصر ، وتحقيق نتائج مشرفة ، والمنافسة على المراكز المتقدمة ، وصقل خبراتهم ، وتوفير الاحتكاك اللازم للارتقاء بمستوياتهم، والتعاقد مع المدربين وتوفير جميع الاحتياجات التدريبية المطلوبة استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.
يتم تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لمركزي الشباب و10 مليون لرعاية عدد من الابطال الرياضيين والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.
الجدير بالذكر ان البروتوكول يشمل
لافتًا إلى أن تلك التجربة سيتم تعميمها في كل محافظات مصر.
وأكد الدكتور شرف صبحي، أن بروتوكول التعاون يمثل التعاون المثمر بين القطاع الخاص الوطني ومؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إنه تم اختيار مركزين الشباب بأسيوط والشرقية بناءً على الكثافة السكانية التي يقع بها المركزان ومساحتهما التي تسمح بالتطوير،
وأكد الوزير أهمية التحضير من الآن إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وإنه تم التنسيق بشأن اختيار عدد من اللاعبين المقرر رعايتهم من مجموعة طلعت مصطفى لإعدادهم ورعايتهم لأولمبياد طوكيو.
يأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق استراتيجية الوزارة الهادفة إلى النهوض بقطاعي الشباب والرياضة ومن بين محاورها الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز تخدم الأسرة والمجتمع، وتقديم المزيد من الدعم للأبطال الرياضيين الواعدين والأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة وحصد الميداليات في مختلف المحافل والبطولات الدولية.
حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة، رمزي هندي وكيل الوزارة للمنشآت الشبابية، المستشار محمد الحناوي، والدكتور محمد جلال، من مجموعة طلعت مصطفي، المستشار محمد نصر مستشار المالي للوزير، تامر عبد العظيم مدير عام المكتب الفني للوزير.
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