معاذ حجي : أشكر الرئيس السيسي لدعمه لبطولتي أمم إفريقيا

قدم معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكر في بداية حديثه بالمؤتمر الصحفي الي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التنظيم الرائع من قبل الدولة المصرية لبطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة ومن قبلها امم افريقيا للكبار .

وأضاف سكرتير الكاف " مصر قدمت بطولتين كبار تنظيميا وفنيا والبطولة الحالية حققت نجاح

كبير والحقيقة اوجه شكري ثانيا للدولة المصرية والاتحاد الافريقي علي التنظيم".

وتابع " اشكر كافة المتطوعين الذين بذلوا الجهد حتى يتم هذا الحدث في جو رائع، وأشير الى ان كانت هناك مشكلة حدثت بالامس تتمثل في الوصول لاستاد القاهرة وهناك اجتماع بين

اللجنة المنظمة والكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام".

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 و 89.

ويتضمن تدريب المنتخب المقرر له الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضو مباراة جنوب أفريقيا على أن يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية.