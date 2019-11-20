أهلي 2002 يستضيف مركز شباب زينهم ببطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ غداً الخميس مع ضيفه مركز شباب زينهم، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.
الأهلي يسعى في هذه المباراة لمواصلة الانتصارات المتتالية والوصول للفوز السابع له على التوالي خلال الموسم الحالي، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلىرصيده، خاصة أنه لا يعرف سوى طعم الفوز وحقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته التي خاضها حتى الآن .
ويدخل الأهلي المباراة برصيد ١٨ نقطة جمعها من الفوز على نشء العمال ٢٣ - صفر، وعلى الكيماويات ٩ - صفر، وعلى حدائق حلوان١١ - صفر، وعلى كل من النوبي و شباب باب الشعرية ٢ – صفر( اعتبارياً)، وعلى الزهور ٤ - صفر، مسجلاً ٥١ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف.
ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً، ومحمد سمارة مدرباً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.
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