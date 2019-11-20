انتهاء فعاليات زوجي شبلات لتنس الطاولة

انتهت اليوم الأربعاء فعاليات مسابقات زوجى شبلات تحت ١٥ سنه لتنس الطاولة، وشهدت حصول الثنائي سندس فتحي وهنا أحمد على الميدالية الذهبية.

وحرص معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة علي حضور الفعاليات وتسليم الجوائز برفقة عبد العزيز السيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعمرو عمارة رئيس منطقة الاسماعيلية لتنس الطاولة ورئيس لجنه المسابقات الاستاذ هشام ابو حشيش والاستاذ ياسر ابراهيم رئيس القسم الباراليمبى والكابتن جمال زينهم المدير الفنى للمشروع القومى للموهبين. الاتحاد وعمرو عمارة رئيس منطقة الاسماعيلية لتنس الطاولة ورئيس لجنه المسابقات الاستاذ هشام ابو حشيش والاستاذ ياسر ابراهيم رئيس القسم الباراليمبى والكابتن جمال زينهم المدير الفنى للمشروع القومى للموهبين. وحصلت سندس فتحي وهنا لاعبتا نادي القناة الرياضي على المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصلت نوران امبابي وحنين غنيم لاعبتا نادي أصحاب الجياد والنادي الأولمبي على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصلت مي أبوضيف ومريم محمود لاعبتا النادي الأولمبي على المركز الثالث والميدالية البورنزية، فيما جاءت في المركز الرابع سجدة حسن ونورين الحنفي لاعبتا نادي عادين القاهري.



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