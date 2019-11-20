رياضة | المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب تألق بعض لاعبي المنتخب الأوليمبي خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في انتقادات حادة للنادي الأهلي ومسئوليه للتفريط في هذه المواهب باستثناء رمضان صبحي الذي ما زال لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء.

ويتألق عدد من اللاعبين مع المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ممن سبق لهم ارتداء فانلة القلعة الحمراء لكن لم يلعبوا بشكل أساسي لتجاهل مواهبهم أو تمت إعارتهم أو الاستغناء عنهم لصالح أندية أخرى

أحمد رمضان بيكهام

زاد توهجًا في دفاع منتخب مصر رغم أن الأهلي لم يكن يشركه بشكل أساسي قبل أن يتم الاستغناء عنه لصالح وادي دجلة وكان الأهلي في أشد الحاجة إليه لترميم دفاعه.

أكرم توفيق

تمت إعارته لنادي الجونة بعدما فشل في الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع القلعة الحمراء وكان يمكن أن يلعب أساسيًا قبل التعاقد مع حمدي فتحي

Advertisements

عمار حمدي

لا يشارك بشكل أساسي مع القلعة الحمراء رغم تألقه مع المنتخب الأوليمبي وكان يمكن أن يلعب ولو كبديل لعمرو السولية

أحمد ياسر ريان

يتألق مع الجونة ويقدم بصمة مع المنتخب الأوليمبي عندما يلعب كبديل لمصطفى محمد بخلاف ما حدث له في القلعة الحمراء من عدم المشاركة وكان يمكن منحه فرصة أكبر في ظل عقم وليد أزارو التهديفي.

صلاح محسن

اشتراه الأهلي بـ40 مليون جنيه من إنبي وفشل تقديم أوراق اعتماده حتى مع المنتخب الأوليمبي ويحتاج إلى فرصة أكبر مع الأهلي