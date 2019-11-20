رياضة | مدرب جديد على طاولة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جديد على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اسم جديد مرشح لتدريب فريق برشلونة الإسباني في الفترة القادمة حال إقالة المدير الفني الحالي إرنستو فالفيردي.
واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن برشلونة قد يضع روبيرتو مورينو المدير الفني السابق لمنتخب إسباني على قائمة الترشحات ليكون بديلاً للمدرب الحالي فالفيردي.
ووصفت الصحيفة الإسبانية مورينو بـ "ابن برشلونة قبل كل شيء وولد فيها" وأنه يمتاز بكرة قدم هجومية وحسّن من المنتخب الاسباني بوجوه شابة وجديدة.
والجدير بالذكر أن مورينو قد درب منتخب إسبانيا ونجح في مهمته وقاد المنتخب إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.