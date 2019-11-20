رياضة | مدرب جديد على طاولة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اسم جديد مرشح لتدريب فريق برشلونة الإسباني في الفترة القادمة حال إقالة المدير الفني الحالي إرنستو فالفيردي.

واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن برشلونة قد يضع روبيرتو مورينو المدير الفني السابق لمنتخب إسباني على قائمة الترشحات ليكون بديلاً للمدرب الحالي فالفيردي.

ووصفت الصحيفة الإسبانية مورينو بـ "ابن برشلونة قبل كل شيء وولد فيها" وأنه يمتاز بكرة قدم هجومية وحسّن من المنتخب الاسباني بوجوه شابة وجديدة.

والجدير بالذكر أن مورينو قد درب منتخب إسبانيا ونجح في مهمته وقاد المنتخب إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.